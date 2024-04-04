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В МЧС сообщили о переброске дополнительных сил в Уральск

В МЧС сообщили о переброске дополнительных сил в Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 09:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 апреля 2024 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявили о переброске сил в Уральск, сообщает Zakon.kz.

"Силы оперативной группы Мангистауской области из Актюбинской области были передислоцированы в город Уральск Западно-Казахстанской области", – говорится в публикации ведомства.

Согласно телесюжету "КТК", в регионе эвакуировано уже больше 6 тысяч человек. Из затопленных дачных массивов под Уральском людей увозят на лодках прямо с крыш зданий. Город, окруженный тремя реками, заливает со всех сторон.

Спасатели уже несколько дней предупреждают тех, кто живет в дачных массивах, что оставаться там опасно. Люди боятся за имущество и стараются как можно дольше задержаться дома.

"Люди многие отказываются, то есть они сами говорят, что они остаются, что у них вот столько-то людей, они сами не хотят. Наши сотрудники разъяснительную работу проводят, но насильно пока не заставляем. Если будет прямо уже все, критическая ситуация, то тогда вынуждены будем обратиться к органам полиции и уже в принудительном порядке вытаскивать людей".Нуралы Мусиев, начальник управления ДЧС ЗКО

3 апреля 2024 года депутаты высказались о текущей ситуации с паводками в регионах. К примеру, Максат Толыкбай отметил, что половина страны снова оказалась под водой. И эта ситуация повторяется из года в год с наступлением весны.

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Мажилисмен добавил, что в водной сфере также не хватает квалифицированных специалистов. Гидрологи и гидротехники не проводят комплексную работу.

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