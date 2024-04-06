В Кульсары вылетел вертолет Национальной гвардии
Фото: скриншот видео
6 апреля в населенный пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолет Национальной гвардии МВД РК, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, вылет обусловлен необходимостью проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.
Фото: скриншот видео
На борту вертолета – личный состав ДЧС Актюбинской области и заместитель председателя Комитета пожарной службы полковник Маргулан Аманбаев.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.
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