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Свыше 4000 волонтеров помогают жителям Кульсары

Свыше 4000 тысяч волонтеров помогают жителям Кульсары , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 22:05 Фото: акимат Атырауской области
Свыше 4000 волонтеров оказывают помощь пострадавшим от паводка жителям города Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, талые воды затопили 2500 зданий, пять объектов предпринимательства в мкр. Жадырасын и аэропорт.

"Проводится эвакуация населения пассажирскими поездами (пять вагонов) из г. Кулсары в г. Атырау. Эвакуированы 385 человек, из них 99 детей. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Проводят работу по оказанию помощи пострадавшим более 4000 волонтеров, в том числе 100 человек из с. Бейнеу Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Вместе с тем акимат провел внеплановое заседание эвакуационной комиссии. Власти подготовили семь пунктов приема населения в Кульсары (всего 14 сборных эвакуационных пунктов), в них разместили 2256 человек.

Также региональное командование "Батыс" проводит наземные взрывные работы в дельте реки Жем (30 км от г. Кульсары) для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря. Уже проведены два взрыва, запланирован еще один.

"Заблаговременно отключена электроэнергия в шести микрорайонах г. Кульсары (м/р-ны Жадырасын, аэропорт, 2, 3, 5 участки, Вахтовый). В Жылыойском районе решением акима района объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба", – говорится в сообщении.

Всего борьбе с паводками задействованы 5147 человек и 158 ед. техники. 

Ранее сообщалось, что с 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. 4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет. Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева 5 апреля сообщила, что сейчас проводится эвакуация жителей Кульсары в Атырау на пассажирском поезде.

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