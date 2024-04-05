Свыше 4000 волонтеров помогают жителям Кульсары

Свыше 4000 волонтеров оказывают помощь пострадавшим от паводка жителям города Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, талые воды затопили 2500 зданий, пять объектов предпринимательства в мкр. Жадырасын и аэропорт.

"Проводится эвакуация населения пассажирскими поездами (пять вагонов) из г. Кулсары в г. Атырау. Эвакуированы 385 человек, из них 99 детей. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Проводят работу по оказанию помощи пострадавшим более 4000 волонтеров, в том числе 100 человек из с. Бейнеу Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Вместе с тем акимат провел внеплановое заседание эвакуационной комиссии. Власти подготовили семь пунктов приема населения в Кульсары (всего 14 сборных эвакуационных пунктов), в них разместили 2256 человек.

Также региональное командование "Батыс" проводит наземные взрывные работы в дельте реки Жем (30 км от г. Кульсары) для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря. Уже проведены два взрыва, запланирован еще один.

"Заблаговременно отключена электроэнергия в шести микрорайонах г. Кульсары (м/р-ны Жадырасын, аэропорт, 2, 3, 5 участки, Вахтовый). В Жылыойском районе решением акима района объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба", – говорится в сообщении.

Всего борьбе с паводками задействованы 5147 человек и 158 ед. техники.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля 2024 года в сложной ситуации из-за паводков оказался город Кульсары Жылыойского района Атырауской области. 4 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Жем произошло подтопление гидропоста "Эмба – Аккизтогай", подступа к нему сейчас нет. Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева 5 апреля сообщила, что сейчас проводится эвакуация жителей Кульсары в Атырау на пассажирском поезде.

