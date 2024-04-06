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Клещи активизировались в Шымкенте

Клещи активизировались в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 12:27 Фото: pixabay
В Шымкенте активизировались клещи. Уже 17 человек обратились за медицинской помощью. И это только начало сезона, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "24.kz", сейчас специалисты проводят исследования кровососущих – на вирус конго-крымской геморрагической лихорадки. Обнаружены первые природные очаги.

В городе готовятся к обработке от клещей. В 2023 году, напомним, был зарегистрирован только 1 случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадки, но он был завозным.

Районы, где ранее находили клещей-переносчиков, в Шымкенте обрабатывают дважды в год.

Специалисты сейчас предупреждают пчеловодов, чтобы в момент, когда начнется очередная обработка, они не выпускали своих насекомых.

"Зоологический отдел уже начал сбор клещей, и доставку материала для исследования на зараженность клещей – возбудителями КГЛ лабораторию. На сегодняшний день было исследовано 180 клещей, из них положительных результатов не выявлено".Балкумыс Мусаева, руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента

Три дня назад, 3 апреля 2024 года, в Казахстане началась обработка парков и скверов от клещей. К примеру, основное место обитания клещей в Алматы – это Бостандыкский и Медеуский районы, а также предгорье в районе Медеу и ущелье Бутаковка. Тем не менее "поймать" клеща можно и в городе, их переносчиками могут быть собаки и кошки. Насекомое опасно для людей и животных тем, что оно является переносчиком опасных заболеваний.

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