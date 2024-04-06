Трассы закрыты из-за паводков в шести областях Казахстана

В Казахстане по состоянию на 19:00 6 апреля 2024 года ограничение движения транспорта действует на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "НК "КазАвтоЖол", на данный момент талые воды затопили семь участков республиканских автодорог общей протяженностью 4111 метров в пяти областях: Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 530 км", – говорится в сообщении.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 399 единиц техники и 822 человека.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах из-за паводков. По данным ведомства, водохранилища в пяти регионах практически заполнены.

