Трассы закрыты из-за паводков в шести областях Казахстана
Фото: Telegram/qazavtojol
В Казахстане по состоянию на 19:00 6 апреля 2024 года ограничение движения транспорта действует на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях, сообщает Zakon.kz.
По информации АО "НК "КазАвтоЖол", на данный момент талые воды затопили семь участков республиканских автодорог общей протяженностью 4111 метров в пяти областях: Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 530 км", – говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 399 единиц техники и 822 человека.
Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах из-за паводков. По данным ведомства, водохранилища в пяти регионах практически заполнены.
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