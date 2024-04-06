В паводкоопасных регионах пробы воды оказались не соответствующими гигиеническим нормам

В Минздраве РК сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, специалисты ведут постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией, проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

"Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них не соответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы", – отметили в Минздраве.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

Ранее сообщалось, что территории трех городов и десяти сел может затопить в Костанайской области.