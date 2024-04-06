Территории трех городов и десяти сел может затопить в Костанайской области

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов 6 апреля на брифинге в СЦК сообщил, что территории трех городов и десяти сел может затопить в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день паводковая ситуация на юге области стабилизировалась и силы переправлены на другие регионы Костанайской области.

"Происходит интенсивное наполнение Каратомарского водохранилища (99%). На текущий момент осуществляется сброс воды в сторону Костаная мощностью 2 640 м3/с. Имеется риск затопления территорий, прилегающих к реке Тобол в Костанае, села Перцевка, Рудном и городе Тобол", – сообщил Арман Абенов.

По словам замакима, для пропуска талых вод специалисты вскрыли дорожное полотно в районе малого моста в Костанае. Также для предотвращения ледовых заторов на реке Тобол дважды проводились взрывные работы.

"Касательно других регионов области отмечу, что в Карасуском районе идет повышение уровня воды в реке Тюнтюгур. В настоящее время уровень воды составляет 969 см, при критическом уровне – 914 см. Зона возможного подтопления: села Карамырза, Октябрьское, Железнодорожное. Имеется подтопление в 36-ти домах с. Карамырза. В районе Б. Майлина при осуществлении сброса с водохранилищ Российской Федерации будут подвержены подтоплению село Айет (райцентр) и пять сел района", – заявил Арман Абенов.

Он также рассказал, что на текущий момент по области эвакуировано 1 835 человек вдоль реки Тобол и р. Тюнтюгур. Для контроля ситуации осуществляется круглосуточное дежурство.

"Все предупреждающие и организационные меры в данных регионах ведутся. Производится обваловка населенных пунктов, выкладка мешкотары и инертных материалов, подготовлена вся необходимая техника, а также пункты размещения", – заключил замакима.

Ранее начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин рассказал о паводковой ситуации в стране. По его словам, по поручению главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей из государственного материального резерва разбронированы и выданы 42 единиц специальной и автомобильной техники, палатки и постельные принадлежности.