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В каких областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

В каких областях Казахстана ограничили движение автотранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 07:42 Фото: primeminister.kz
В "КазАвтоЖоле" сообщили информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 8 апреля 2024 года в 07:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 3206 метров в 4 областях (Атырау, Костанай, Павлодар, СКО)", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 679 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 305 единиц техники и 357 человек.

Утром 7 апреля движение автотранспорта было ограничено в семи областях Казахстана.

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