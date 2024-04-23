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Стало известно, в каких областях Казахстана ограничили движение на республиканских трассах

Стало известно, в каких областях Казахстана ограничили движение на республиканских трассах, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 19:04 Фото: akorda.kz
В АО "НК "КазАвтоЖол" поделились информацией на 23 апреля 2024 года о паводковых ситуациях на автодорогах международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18:00, в связи с потеплением и резким таянием снега, зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 м в двух областях (Костанайской и Северо-Казахстанской).

Костанайская область

В 18:15, в связи переливом воды, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Екатеринбург – Алматы (729-768 км, участок границы Костанайской области – с. Токсан би).

Северо-Казахстанская область

В 18:15, в связи переливом воды через проезжую часть дороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Екатеринбург – Алматы (686-729 км, участок пос. Сарыколь – граница СКО).


"Ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в четырех областях (Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) общей протяженностью 463 км", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол".

В работах на республиканских дорогах задействованы 765 единиц техники и 1922 человека.

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