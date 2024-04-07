В семи областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

В "КазАвтоЖоле" сообщили информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

"В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО). Ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 801 км", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.

Ранее сообщалось, что трассы закрыли из-за паводков в шести областях Казахстана.