Скляр: Все потери пострадавших от паводков будут возмещены

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ходе визита в СКО пообещал потерпевшим, что государство покроет материальный ущерб, который они понесли из-за наводнений. Все потери пострадавших будут возмещены, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, такое обещание прозвучало во время инспекции Романа Скляра зоны подтоплений в СКО, где он встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района. В селе затопило восемь домов.

Ранее, 7 апреля, под председательством Скляра состоялось рабочее совещание с представителями строительных и дорожно-строительных компаний СКО. Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, социальных и стратегических объектов в регионе.

Он поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации. В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а президент держит вопрос на личном контроле.

"Сейчас необходимо защитить город. Как справимся с этой задачей в ближайшие дни, дальше пойдем уже по регионам, по районам, где нужна будет поддержка. Поэтому перед нами стоит задача мобилизовать людей, немедленно приступить к противопаводковым работам. Работать медленно и как попало сейчас никак не получится. На все работы у нас есть три дня", – подчеркнул Роман Скляр.

Ранее, 7 апреля, заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков.

