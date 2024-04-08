Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

100%-ная информация по изменению погоды: "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга

100%-ная информация по изменению погоды: &quot;Казгидромет&quot; запустил прогноз наукастинга, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 10:31 Фото: unsplash
"Казгидромет" запустил прогноз наукастинга для 22 городов страны. Об этом 8 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе РГП, сообщает Zakon.kz.

Наукастинг представляет собой детализированный прогноз погоды на ближайшие время (до 2-6 часов), основанный на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере. Этот метод включает использование данных наземных метеорологических наблюдений, спутниковых и радиолокационных данных.

"На данный момент наукастинг доступен по 22 городам Казахстана, в дальнейшем РГП "Казгидромет" будет транслировать прогноз всех городов республики. Данный прогноз удобен для жителей, так как это 100%-ная информация по изменению погоды в ближайшие часы с указанием изменения силы и направления ветра, наличия или отсутствия осадков и их интенсивности, а также изменения температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Прогноз наукастинга по Казахстану доступен на сайте РГП "Казгидромет" по ссылке.

100%-ная информация по изменению погоды: "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 10:31

Фото: kazhydromet.kz

О погоде на сегодня в Казахстане можете узнать здесь.

Читайте также

В Казахстане переносят прием заявок на гранты для бизнес-идей
В Казахстане переносят прием заявок на гранты для бизнес-идей
Есть ли риск подтопления Астаны
Есть ли риск подтопления Астаны
резкое повышение уровня воды ожидается в реках Актюбинской и Акмолинской областей
В каких регионах Казахстана продолжится подъем уровня воды в реках
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: