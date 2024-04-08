100%-ная информация по изменению погоды: "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга

"Казгидромет" запустил прогноз наукастинга для 22 городов страны. Об этом 8 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе РГП, сообщает Zakon.kz.

Наукастинг представляет собой детализированный прогноз погоды на ближайшие время (до 2-6 часов), основанный на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере. Этот метод включает использование данных наземных метеорологических наблюдений, спутниковых и радиолокационных данных.

"На данный момент наукастинг доступен по 22 городам Казахстана, в дальнейшем РГП "Казгидромет" будет транслировать прогноз всех городов республики. Данный прогноз удобен для жителей, так как это 100%-ная информация по изменению погоды в ближайшие часы с указанием изменения силы и направления ветра, наличия или отсутствия осадков и их интенсивности, а также изменения температуры воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Прогноз наукастинга по Казахстану доступен на сайте РГП "Казгидромет" по ссылке.

Фото: kazhydromet.kz

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