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Законодательство РК

Шквальный ветер и дождь с грозой прогнозируют в Казахстане на 8 апреля

непогода, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 16:07 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в стране ожидается неустойчивая погода – дождь, снег, усиление ветра и туман.

"На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны – гроза, на юге – шквал".РГП "Казгидромет"

Синоптики ранее предупреждали, с 6 по 12 апреля на Казахстан надвигаются сильные дожди.

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