В Алматы и Шымкенте – дожди с грозами, в Астане – заморозки: прогноз от "Казгидромета"

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 26-28 апреля 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 26 апреля : переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.

: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла. 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла. 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью, 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 17-19 тепла.

Алматы 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.

переменная облачность, временами дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла. 27-28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла.

Шымкент 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла. 27 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла.

переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла. 28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла. Ранее метеорологи сообщали, что в 12 областях Казахстана на 25 апреля объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Еще на одной улице Астаны из-за строительства LRT перекроют движение Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане Посевная кампания под угрозой в Казахстане из-за паводков, заявил сенатор

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