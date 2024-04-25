В Алматы и Шымкенте – дожди с грозами, в Астане – заморозки: прогноз от "Казгидромета"
Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 26-28 апреля 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.
- 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла.
- 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью, 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 17-19 тепла.
Алматы
- 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.
- 27-28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла.
Шымкент
- 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.
- 27 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла.
- 28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
Ранее метеорологи сообщали, что в 12 областях Казахстана на 25 апреля объявлено штормовое предупреждение.
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