Не пейте воду из-под крана: акимат Абайской области высказался о "страшилке" из соцсетей

В Telegram-канале ведомства показали содержимое рассылки:

"В связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сел. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний. Поэтому не пейте воду из-под крана, даже нельзя чистить зубы этой водой. Пейте только кипяченую воду. Кипятить воду нужно не менее 10 минут".