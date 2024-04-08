Не пейте воду из-под крана: акимат Абайской области высказался о "страшилке" из соцсетей
Фото: unsplash
В мессенджере WhatsApp распространили информацию, в которой говорится, что в Семее якобы участились случаи кишечных заболеваний из-за наводнения. В связи с этим 8 апреля 2024 года акимат Абайской области выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале ведомства показали содержимое рассылки:
"В связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сел. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний. Поэтому не пейте воду из-под крана, даже нельзя чистить зубы этой водой. Пейте только кипяченую воду. Кипятить воду нужно не менее 10 минут".
Фото: Telegram/abai_oblysynyn_akimdigi
Акимат Абайской области заявил, что данная информация не соответствует действительности.
"Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Абайской области, эпидобстановка по острым кишечным инфекциям в области стабильная. Роста заболеваемости не зафиксировано, ведется постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды. С начала года было проведено 65 микробиологических и 65 санитарно-химических исследований воды, и ни в одном случае не было обнаружено положительных проб, связанных с периодами паводков. Просим верить только официальным источникам!"Пресс-служба акимата Абайской области
Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах страны продолжится подъем уровня воды в реках. Подробности по ссылке.
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