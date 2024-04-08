Как Минздрав отреагировал на информацию о "заражении питьевой воды" в зонах затопления

Министерство здравоохранения Казахстана 8 апреля 2024 года выступило с важным заявлением после информации о "заражении питьевой воды" в зонах затопления, сообщает Zakon.kz.

Из заявления ведомства следует, что в последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио- и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы.

"В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности. В связи с паводковой ситуацией работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим. Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости – стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода, не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы)". Пресс-служба Минздрава РК

В министерстве отметили, что на всех объектах для профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением.

"Убедительно просим не доверять сомнительным источникам, непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц. За достоверной информацией по эпидемиологической ситуации просим обращаться к официальным источникам, в Министерство здравоохранения, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения на местах", – добавили в пресс-службе Минздрава РК.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp распространили информацию, в которой говорится, что в Семее якобы участились случаи кишечных заболеваний из-за наводнения. В связи с этим акимат Абайской области выступил с заявлением. Подробности по ссылке.