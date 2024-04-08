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Паводки в Актюбинской области: угроза подтоплений сохраняется, людей эвакуируют

Угроза подтоплений в Актюбинской области сохраняется, людей эвакуируют , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 13:43 Фото: Комитет по ЧС МВД РК
Главный специалист Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев рассказал о текущей паводковой ситуации в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в связи со сложившейся паводковой обстановкой в Актобе и шести районах области объявлены ЧС местного масштаба природного характера. На данный момент в области ведутся работы по откачке талых вод, продолжается укладка мешкотары и инертных материалов.

"Подтоплен 1061 жилой дом. Эвакуированы 10 138 человек. Вернулись обратно домой 2536 человек, из них 1104 – дети. Также эвакуировано 10 663 голов домашнего скота", – сообщил главный специалист Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев.

Он подчеркнул, что 8 апреля с 02:40 в Актобе в связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргалы образовалась угроза подтопления садоводческих коллективов в районе жилых массивов Акжар, Жилянка, Солнечный, Садовое и садоводческого коллектива "Эко". Проводятся работы по оповещению населения и его эвакуации. На данный момент уже эвакуировано 76 человек, из них 25 детей. 

Всего в работе задействованы 1364 человека, 247 единиц техники, 10 плавательных средств, 22 водооткачивающих средства. Открыта горячая линия психологической помощи, на которую уже поступило 230 звонков. 

Ранее стало известно, когда ожидать пика паводков в Петропавловске.  

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Актюбинская область Казахстан Паводки-2024
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