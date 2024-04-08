Паводки в Актюбинской области: угроза подтоплений сохраняется, людей эвакуируют

Главный специалист Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев рассказал о текущей паводковой ситуации в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в связи со сложившейся паводковой обстановкой в Актобе и шести районах области объявлены ЧС местного масштаба природного характера. На данный момент в области ведутся работы по откачке талых вод, продолжается укладка мешкотары и инертных материалов.

"Подтоплен 1061 жилой дом. Эвакуированы 10 138 человек. Вернулись обратно домой 2536 человек, из них 1104 – дети. Также эвакуировано 10 663 голов домашнего скота", – сообщил главный специалист Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев.

Он подчеркнул, что 8 апреля с 02:40 в Актобе в связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргалы образовалась угроза подтопления садоводческих коллективов в районе жилых массивов Акжар, Жилянка, Солнечный, Садовое и садоводческого коллектива "Эко". Проводятся работы по оповещению населения и его эвакуации. На данный момент уже эвакуировано 76 человек, из них 25 детей.

Всего в работе задействованы 1364 человека, 247 единиц техники, 10 плавательных средств, 22 водооткачивающих средства. Открыта горячая линия психологической помощи, на которую уже поступило 230 звонков.

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