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Когда ждать большой воды в Петропавловске

когда ждать паводков в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 12:17 Фото: akorda.kz
Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов 8 апреля 2024 года рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге республиканского информационного штаба он отметил, что заторов по пойме реки Есиль не наблюдается, однако перелив составляет 415 см – что впервые за все время. Это создает угрозу подтопления в трех районах, которые находятся вдоль русла реки Есиль – это районы Шал акына, Есильский, а также Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и более 5 тыс. дач.

"Ожидаемый приход большой воды до областного центра (Петропавловска) – 12 апреля, пик будет проходить к 23 апреля. Паводковая ситуации в регионе в режиме постоянного мониторинга, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – сообщил Мурат Кангужинов.

На сегодняшний день подтопленными в области остаются 13 домов из 40. Эвакуировано 244 человека, из них домой вернулись 44.

На дорогах зафиксировано 59 переливов, из которых 36 – действующие, скрыто шесть участков дорог. Сейчас проводится работа по откачке воды, очищено 160 км арыков, расширено и углублено более 100 км каналов, заготовлено порядка 60 тыс. мешкотары. В работе задействованы более тысячи человек, техника, более 100 мотопомп, а также порядка 10 плавательных средств.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в двух областях – Актюбинской и Акмолинской. В регионах ожидается резкое повышение уровня воды в реках.

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