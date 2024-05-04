Предупреждение от ДЧС: в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков
Фото: amanatpartiasy.kz
Главный специалист Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области Дина Бексултанова 4 мая 2024 года рассказала о текущей паводковой ситуации в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На брифинге в СЦК она заявила, что в ВКО началась вторая волна паводков.
"В связи с таянием снежного покрова на среднегорной территории и южных склонов гор в области началась вторая волна паводков. Площадь покрытия территории области снегом составляет 19%. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации на постоянной основе проводятся аэровизуальные обследования", – рассказала Дина Бексултанова.
По ее словам, ежедневно мобильные группы ведут круглосуточный мониторинг. Кроме того, проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы, наращивание дамб, укладка мешкотары.
"Работает областной оперативный штаб, координируется работа всех служб. Силы и средства приведены в готовность", – добавила Дина Бексултанова.
Ранее оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в Атырау почти достиг критической отметки.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript