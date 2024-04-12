Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря "Казгидромет" Алины Исмагуловой, атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды. Так, на большей части Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильные дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега, на востоке и в центре республики также прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере и востоке – гололед, на юге, юго-востоке – грозы, на юго-западе днем пыльная буря. В Жетысуской области в Алакольском районе ожидается ветер, временами с порывами до 30 м/с и более.

"За прошлые сутки выпущено пять гидрологических штормовых предупреждения по Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областям. В Туркестанской и Жабылской областях с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог. В горных районах Алматинской области с 12 апреля и прилегающей территории города Алматы также ожидается формирование склонного стока, подъем уровня воды на реках и при этом возможны разливы и подтопления", – сообщила Алина Исмагулова.

В Северо-Казахстанской области в связи с осадками в виде дождя и снега в Кызылжарском районе и Петропавловске с 12 по 14 апреля ожидается резкое повышение уровня воды на реке Есиль до критических отметок, возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки и прохождением ледохода.

"На гидрологическом посту реки Есиль Петропавловска отмечается повышение уровня воды за сутки на 224 сантиметра. Уровень воды по состоянию на 8:00 11 апреля составил 894 сантиметра, опасный уровень – 980 сантиметров", – добавила Алина Исмагулова.

Отметим, в восьми регионах страны действует 34 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на автодорогах республиканского значения.