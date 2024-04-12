Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления

паводки в Казахстане: еще в трех регионах возможны подтопления , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:04 Фото: primeminister.kz
В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря "Казгидромет" Алины Исмагуловой, атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды. Так, на большей части Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильные дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега, на востоке и в центре республики также прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере и востоке – гололед, на юге, юго-востоке – грозы, на юго-западе днем пыльная буря. В Жетысуской области в Алакольском районе ожидается ветер, временами с порывами до 30 м/с и более.

"За прошлые сутки выпущено пять гидрологических штормовых предупреждения по Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областям. В Туркестанской и Жабылской областях с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог. В горных районах Алматинской области с 12 апреля и прилегающей территории города Алматы также ожидается формирование склонного стока, подъем уровня воды на реках и при этом возможны разливы и подтопления", – сообщила Алина Исмагулова.

В Северо-Казахстанской области в связи с осадками в виде дождя и снега в Кызылжарском районе и Петропавловске с 12 по 14 апреля ожидается резкое повышение уровня воды на реке Есиль до критических отметок, возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки и прохождением ледохода.

"На гидрологическом посту реки Есиль Петропавловска отмечается повышение уровня воды за сутки на 224 сантиметра. Уровень воды по состоянию на 8:00 11 апреля составил 894 сантиметра, опасный уровень – 980 сантиметров", – добавила Алина Исмагулова.

Отметим, в восьми регионах страны действует 34 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на автодорогах республиканского значения.

Читайте также

Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Кульсары, потоп, последствия
Что происходит в пострадавшем от потопа Кульсары
мошенники Алматинская область аким
Мошенники добрались до акима Алматинской области
Тамила Языкова
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: