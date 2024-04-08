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Девочка заработала 10 тыс. долларов на надгробие своей покойной матери

Лимонад, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 03:58 Фото: pixabay
В США девочка накопила деньги на надгробие матери, продавая лимонад. Она собрала более 10 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Мама семилетней Эмоури Джонсон из Алабамы скончалась в марте от болезни в возрасте 29 лет. Поэтому малышка решила продавать лимонад, чтобы собрать деньги на надгробие. Об этом сообщил телеканал WAFF48.

Первое время девочка продавала лимонад по одному доллару за порцию. Затем история разошлась по соцсетям и незнакомые люди стали дополнительно жертвовать более существенные суммы. В частности, одна женщина купила стакан напитка за 300 долларов.

В итоге Эмоури удалось собрать более 10 тыс. долларов. С ней связалась компания, которая занимается установкой памятников и предложила помочь бесплатно. Теперь накопленная сумма пойдет на другие расходы.

По словам самой девочки, мама гордилась бы ее бизнес-инициативой.

"Она бы сказала, что я молодец", – добавила Эмоури.

В этом месяце в США выпустили съедобные наушники AirPods.

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