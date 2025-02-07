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Мир

В Китае девочка украла у мамы драгоценности и продала их всего за 8 долларов

Украшения, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 04:04 Фото: pixabay
В Китае девочка-подросток украла у матери драгоценности на 140 тыс. долларов и продала их в 17 раз дешевле, сообщает Zakon.kz.

Деньги ей понадобились для покупки себе серьги для пирсинга. Женщина обратилась в полицию, пишет South China Morning Post. В числе проданных драгоценностей оказались нефритовые браслеты, ожерелья и другие украшения с драгоценными камнями.

В полиции она сказала, что не знала об их подлинности, приняв их за подделки. После полицейские отправились в магазин, в котором подросток оставила драгоценности. Владельцы уступили и вернули дорогие украшения.

В соцсетях история вызвала бурные обсуждения. Одни пользователи недоумевают, как в семье, в которой есть дорогие украшения, ребенку не могли дать денег на карманные расходы. Другие говорят, что это провал в воспитании, а не оправдание подросткового бунта.

А в Турции вор, укравший три кг золота несколько дней прятался в вентиляционной шахте торгового центра.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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