В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года.

В Астане: 9 апреля – переменная облачность, ночью – осадки (дождь с переходом в снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С;

– переменная облачность, ночью – осадки (дождь с переходом в снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С; 10 апреля – переменная облачность, временами – дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С;

– переменная облачность, временами – дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С; 11 апреля – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С. Материал по теме В Алматы ожидается сильный дождь с грозой В Алматы: 9 апреля – переменная облачность, во второй половине дня – дождь, временами – сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С;

– переменная облачность, во второй половине дня – дождь, временами – сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С; 10 апреля – переменная облачность, ночью – дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, ночью – дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С; 11 апреля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С. В Шымкенте: 9 апреля – переменная облачность, утром и днем – дождь, временами – сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +16+18°С;

– переменная облачность, утром и днем – дождь, временами – сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +16+18°С; 10 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С; 11 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Материал по теме 100%-ная информация по изменению погоды: "Казгидромет" запустил прогноз наукастинга Ранее сообщалось, что Казахстан накроют сильные дожди. Подробнее о том, какой будет погода по стране с 9 по 11 апреля 2024 года, можете узнать здесь. Читайте также Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад

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