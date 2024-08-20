Штормовое предупреждение объявили в Астане и 14 областях страны

В Астане и 14 областях Казахстана на 21 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем гроза.

На западе, севере, востоке Карагандинской области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем, на юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде гроза. Ночью и утром туман.

На севере, востоке Улытауской области гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.



Днем в центре Абайской области сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее гроза, днем град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.



На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем гроза.



Ночью на севере, западе, в центре Павлодарской области, днем на севере, востоке области гроза. В Павлодаре ночью гроза.



Днем на севере Актюбинской области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем гроза. Ночью и утром туман.



На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на севере Костанайской области временами сильный дождь, на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. В Костанае днем гроза. Ночью и утром туман.



Днем по Атырауской области сильная жара +36. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге, северо-востоке области, в Атырау – чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Алматинской области гроза. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее филиал РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области распространил штормовое предупреждение по реке Или, где было зафиксировано резкое повышение уровня воды.