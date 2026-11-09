К жителям города близ Астаны с предупреждением обратился оперштаб по борьбе с терроризмом
Фото: gov.kz
В городе Косшы в предстоящий четверг, 12 ноября 2026 года, планируется проведение антитеррористического учения. В связи с этим к жителям с предупреждением обратился Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, основной целью учения является совершенствование межведомственного взаимодействия, а также повышение готовности сил и средств к оперативному реагированию на угрозы террористического характера.
"В рамках мероприятия предусмотрена отработка различных сценариев обстановки, максимально приближенных к реальным условиям", – сообщили в Акмолинском областном оперштабе по борьбе с терроризмом сегодня, 9 ноября.
Отмечается, что на период проведения учений будут введены временные ограничения, в том числе частичное перекрытие движения автотранспорта на отдельных участках.
"Просим жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, не допускать распространения недостоверной информации и выполнять законные требования представителей государственных органов".Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Анологичные антитеррористические учения планируется провести еще в четырех районах Акмолинской области:
- 9 ноября – в городе Ерейментау Ерейментауского района;
- 10 ноября – в поселке Аршалы Аршалынского района;
- 11 ноября – в селе Коргалжын Коргалжынского района;
- 13 ноября – в селе Акмол Целиноградского района.
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