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Общество

К жителям города близ Астаны с предупреждением обратился оперштаб по борьбе с терроризмом

учения, военные, спецслужбы, Акмолинская область, Косшы, жители, призыв, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:30 Фото: gov.kz
В городе Косшы в предстоящий четверг, 12 ноября 2026 года, планируется проведение антитеррористического учения. В связи с этим к жителям с предупреждением обратился Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, основной целью учения является совершенствование межведомственного взаимодействия, а также повышение готовности сил и средств к оперативному реагированию на угрозы террористического характера.

"В рамках мероприятия предусмотрена отработка различных сценариев обстановки, максимально приближенных к реальным условиям", – сообщили в Акмолинском областном оперштабе по борьбе с терроризмом сегодня, 9 ноября.

Отмечается, что на период проведения учений будут введены временные ограничения, в том числе частичное перекрытие движения автотранспорта на отдельных участках.

"Просим жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, не допускать распространения недостоверной информации и выполнять законные требования представителей государственных органов".Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Анологичные антитеррористические учения планируется провести еще в четырех районах Акмолинской области:

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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