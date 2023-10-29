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Спасатели обратились к жителям Акмолинской области

предупреждение Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области обратилась к жителям региона в связи с неустойчивой погодой, сообщает Zakon.kz.

В области порывистый ветер, осадки в виде снега и дождя, а также гололед.

Спасатели просят водителей воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.

"Планируя поездку за пределы населенных пунктов, прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС- сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в кол-центр "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представила прогноз погоды с 29 по 31 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

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