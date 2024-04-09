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Как учатся студенты вузов в подтопленных регионах Казахстана

Как учатся студенты вузов в подтопленных регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:52 Фото: Zakon.kz
Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов 9 апреля рассказал, как работают вузы в паводкоопасных регионах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, ни один из вузов в регионах не затопило, также не было зафиксировано разрушений.

"Министерством даны поручения всем вузам не допускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности. Все руководство организаций высшего образования и науки переведено в режим ЧС. Министерством проводится ежедневный мониторинг университетов в регионах, где идут паводки", – сообщил Талгат Ешенкулов.

Он отметил, что работа в вузах ведется в штатном режиме. На онлайн-обучение перешел только Атырауский университет им. Досмухамедова в связи с режимом ЧС.  

"В данном университете учебный процесс для студентов переведен в онлайн-формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации. В настоящее время контингент студентов университета составляет 8 тыс. человек. Иногородним студентам временно разрешили остаться по месту жительства", – объяснил Талгат Ешенкулов. 

Вице-министр добавил, что студенты также активно принимают участие в ликвидации паводков. Так, группа волонтеров из 450 студентов и 50 профессоров Актюбинского регионального университета им. Жубанова, 100 волонтеров Костанайского регионального университета им. Байтурсынова оказывают содействие в перевозке и доставке необходимых бытовых товаров в гуманитарных центрах, принимают гуманитарную помощь из других регионов. 

В Атырауском университете им. Досмухамедова создан специальный волонтерский отряд, куда вошли более 2880 человек из числа студентов, а также 200 сотрудников вуза. В переменном режиме принимают участие около 300 волонтеров Атырауского университета нефти и газа им. Утебаева. По заданию оперативного штаба Атырауской области университет строит плотину для защиты от паводковых вод в поселке Алмалы. 

"В регионах активно ведутся работы по заселению пострадавших от потопа в общежития вузов. Всего на сегодняшний день вузы готовы предоставить 1160 мест в общежитиях для заселения эвакуированных. Так, в Рудненском индустриальном университете и Западно-Казахском аграрно-техническом университете им. Жангир хана подготовленопо 100 мест в общежитиях. Атырауский университет им. Досмухамедова готов предоставить 860 мест в общежитиях эвакуированным из города Кульсары. Также в Каспийском университете технологии и инжиниринга им. Есенова и Западно-Казахстанском университете им. Утемисова подготовили по 300 мест для пострадавших из города Кульсары", – рассказал вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.

Ранее в МЧС сообщили, что в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба. 

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