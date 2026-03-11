#Референдум-2026
Общество

Школьников и некоторых студентов Астаны перевели на "дистанционку"

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 21:36 Фото: unsplash
В Астане 12 марта 2026 года из-за неблагоприятной погоды школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра ) 12 марта 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Добавим, что на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов. Об этом сказано в опубликованном прогнозе погоды от РГП "Казгидромет" на четверг, 12 марта 2026 года.

Канат Болысбек
