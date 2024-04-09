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Законодательство РК

В Республиканском оперативном штабе сообщили о новом решении

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 03:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе сообщили о решении по укреплению границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в рамках природной катастрофы, равной которой не было многие годы и, учитывая возможную угрозу подтопления в 6 и 7 микрорайонах поселка Жибек Жолы Акмолинской области, штабом принято решение об укреплении границ поселка.

"К месту направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, личный состав в/ч 52859 МЧС РК и в/ч 6636 Нацгвардии, а также представители акимата и волонтеры", – говорится в сообщении ведомства.

Необходимо отметить, что в этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. И самое главное – не допустить человеческих жертв.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 03:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее РГП "Казгидромет" предупредили о резкой смене погоды на большей территории Казахстана 10-12 апреля 2024 года. Согласно данным синоптиков, 10 апреля в Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем – дождь.

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