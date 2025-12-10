Создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Фото: Zakon.kz

Распоряжением премьер-министра РК от 4 декабря 2025 года создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, сообщает Zakon.kz.

В частности, в состав Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий включены: премьер-министр РК, руководитель

заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя

министр по чрезвычайным ситуациям РК, заместитель руководителя

министр сельского хозяйства РК

министр юстиции РК

министр здравоохранения РК

министр труда и социальной защиты населения РК

министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК

министр транспорта РК

министр обороны РК

министр финансов РК

министр культуры и информации РК

министр промышленности и строительства РК

министр торговли и интеграции РК

министр водных ресурсов и ирригации РК

министр иностранных дел РК

министр национальной экономики РК

министр внутренних дел РК

министр экологии и природных ресурсов РК

министр энергетики РК

председатель Агентства РК по атомной энергии (по согласованию)

акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: