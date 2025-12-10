#Казахстан в сравнении
Право

Создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 4 декабря 2025 года создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, сообщает Zakon.kz.

В частности, в состав Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий включены:

  • премьер-министр РК, руководитель
  • заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя
  • министр по чрезвычайным ситуациям РК, заместитель руководителя
  • министр сельского хозяйства РК
  • министр юстиции РК
  • министр здравоохранения РК
  • министр труда и социальной защиты населения РК
  • министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК
  • министр транспорта РК
  • министр обороны РК
  • министр финансов РК
  • министр культуры и информации РК
  • министр промышленности и строительства РК
  • министр торговли и интеграции РК
  • министр водных ресурсов и ирригации РК
  • министр иностранных дел РК
  • министр национальной экономики РК
  • министр внутренних дел РК
  • министр экологии и природных ресурсов РК
  • министр энергетики РК
  • председатель Агентства РК по атомной энергии (по согласованию)
  • акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
