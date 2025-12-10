Создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 4 декабря 2025 года создан Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий, сообщает Zakon.kz.
В частности, в состав Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий включены:
- премьер-министр РК, руководитель
- заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя
- министр по чрезвычайным ситуациям РК, заместитель руководителя
- министр сельского хозяйства РК
- министр юстиции РК
- министр здравоохранения РК
- министр труда и социальной защиты населения РК
- министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК
- министр транспорта РК
- министр обороны РК
- министр финансов РК
- министр культуры и информации РК
- министр промышленности и строительства РК
- министр торговли и интеграции РК
- министр водных ресурсов и ирригации РК
- министр иностранных дел РК
- министр национальной экономики РК
- министр внутренних дел РК
- министр экологии и природных ресурсов РК
- министр энергетики РК
- председатель Агентства РК по атомной энергии (по согласованию)
- акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
