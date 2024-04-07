Брифинг оперативного штаба: как борются с паводками ведомства и акиматы

На брифинге в Республиканском информационном штабе представители разных ведомств представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

МЧС РК: подтопленными на сегодняшний день остаются 6 областей

В нашей стране в 10 регионах акиматами объявлены 30 ЧС местного масштаба. Это Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Атырауская, Павлодарская, Абайская, Улытауская области, ЗКО, СКО.

С момента паводков по стране спасли и эвакуировали более 72 тыс. человек, из них более 17 тыс. – несовершеннолетние. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7269 детей.

Подтопленными на сегодняшний день остаются 6 областей: это Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская области, СКО.

Министр по ЧС и сотрудники оперативного штаба находятся в Костанайской области, где сохраняется угроза поднятия уровня воды в реке Тобол.

"Казгидромет" рассказал о погоде по Казахстану на 8 апреля

Как отметила на брифинге в Республиканском информационном штабе пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Сильные дожди прогнозируют днем 8 апреля в центре Казахстана.

"На западе и востоке страны ожидается днем +13+20°, на северо-западе и севере республики – +7+15°, в центре – +12+17°, на юге страны – +20+25°, на юго-востоке республики – +17+22°", – сказала спикер на площадке СЦК.

"Казгидромет" выпустил штормовые гидрологические предупреждения по нескольким областям

Как отметила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, на сегодняшний день подъемы уровней воды продолжаются в ЗКО, Атырауской, Акмолинской, Костанайской областях, СКО и ВКО. На водных объектах продолжается ослабление и разрушение ледовой обстановки, заторные явления, колебания и повышения уровней воды. Местами сохраняется превышение критических отметок за счет интенсивного снеготаяния в руслах рек, а также добегания талого стока и боковой приточности.





"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки", – сказала спикер на брифинге в СЦК.

Штормовые гидрологические предупреждения выпущены также по области Абай и ВКО в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона, интенсивного снеготаяния и вскрытия рек. Ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков.

В Атырауской области в период с 7 по 9 апреля в связи с высоким уровнем воды в бассейне реки Эмба сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

В Акмолинской области в период с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.

Минздрав РК: В регионах с непростой паводковой ситуацией работают порядка 3 тыс. медработников

Такие данные озвучила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

"Все медицинские организации в этих районах работают в усиленном режиме. В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи. Задействовано 30 психологов. Особое внимание уделяется состоянию беременных и детей. Так, за прошедшие сутки в Атырауской области из г. Кульсары 12 женщин из роддома, из них 8 родильниц и 5 беременных в доношенных сроках эвакуированы в медицинские организации", – сказала спикер.

Всего же с момента начала паводков эвакуировали в общей сложности 84 беременные женщины. Из них госпитализирована 31 женщина с ближайшими сроками родов. В пунктах временного размещения на сегодняшний находится 990 детей.

На постоянном контроле находятся вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

"Из более 4 тыс. проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам 133 пробы. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам прошлых двух лет. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается и находится на постоянном контроле Минздрава", – сказала официальный представитель ведомства.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, характерным для паводкового периода, стабильная

"На сегодня эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, характерным для паводкового периода – а это, в первую очередь, острые кишечные инфекции, стабильная. Мы не отмечаем роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями. При этом для профилактики и недопущения вспышек инфекционными заболеваниями проводится ряд мероприятий. В первую очередь это обеспечение безопасности и качества воды. На сегодня во всех регионах, где отмечается сложная паводковая ситуация, проводится усиленный лабораторный мониторинг качества и безопасности воды. Отобрано и исследовано более 4 тыс. проб воды как из водоисточников централизованного водоснабжения, так и децентрализованного. Показатели несоответствия минимальны и не являются критичными для риска заболевания острыми кишечными инфекциями", – сказала вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, дополнительно в целях профилактики инфекционных заболеваний проводится профилактическая работа в эвакуационных пунктах, где размещено население. Во всех пунктах обеспечено дежурство специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

МВД РК: охрану правопорядка по стране сегодня обеспечивают 15 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии

Непосредственно в аварийно-спасательных мероприятиях участвуют порядка 5,5 тысячи сотрудников ОВД, а также почти тысяча единиц техники полицейского ведомства.

"Оцеплены пострадавшие населенные пункты в 39 районах. Под охраной полиции сейчас находится 1266 покинутых жилых домов и иных объектов. Фактов мародерств не зафиксировано. Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения", – сказал официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

Минкультуры РК: Более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи собрано для пострадавших от паводков регионов

Из них более 280 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы. Остальная часть гуманитарной помощи будет направлена в ближайшее время, сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова.

По ее словам, более 5 тысяч волонтеров Атырауской области мобилизованы для укрепления береговых линий с использованием мешков и осуществления эвакуации жителей из затопленных районов. В ЗКО волонтеры совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировали более 500 жителей затопленных поселков. 260 волонтеров Павлодарской области выехали в районы, подвергшиеся воздействию паводков. В городе Аркалыке Костанайской области 5 объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питания свыше 300 человек. 15 молодых волонтеров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах.

Северный Казахстан: Наполняемость Сергеевского водохранилища – 163%

Как отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев, заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 355 см, но пик перелива не наступил.

"В 2017 году перелив составлял 338 см. По прогнозу перелив составит до 4 м. Это создает угрозу подтопления трем районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадают 845 жилых домов и 5 тыс. дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра – 7-8 дней".

По его словам, наиболее сложная обстановка в 8 районах из 13. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 25 домов из 38. Эвакуировано около 100 человек, возвращены домой 36 человека. Подтоплены 109 придомовых территорий.

"На дорогах зарегистрировано 48 переливов, 36 действующих. Вскрыто 7 участков дорожного полотна, проводится работа по откачке воды. Очищено 155 км арыков, расширено и углублено 96,6 км каналов, заготовлено 55 тыс. шт. мешкотары, уложено 23 тыс. шт. Задействовано 540 человек и 233 ед. техники. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, – резюмировал замакима СКО.

В Акмолинской области на 64 участках рек ведутся работы по дополнительному взрыву льда

Образовательные и социальные объекты работают в штатном режиме. Наряду с этим сохраняется угроза выхода воды из русла рек Жабай, Нура, Есиль и Колутон. Для предотвращения риска на 64 участках рек проводятся дополнительные взрывные работы льда, сообщил заместитель акима Акмолинской области, заместитель председателя штаба Елдос Рамазанов на площадке СЦК.

По его словам, в городе Кокшетау наблюдается поэтапное повышение уровня реки Қылшақты до 2 метров, при критическом уровне – в 1,2 метра, в результате чего происходит затопление территории вдоль побережья.

"Дополнительно возведены защитные насыпи протяженностью 32 км, в том числе в пригородной зоне Астаны установлено более 16 км. Укреплена 18-километровая набережная водоемов. Для расчета ущерба создана комиссия, ущерб будет возмещен в кратчайшие сроки. По-прежнему из Астанинского водохранилища пропускается 350 кубометров воды в секунду. К борьбе с наводнениями привлечено 2,5 тыс. людей, более 1 тыс. единиц техники, мотопомп и плавсредств", – сказал спикер.

В Карагандинском регионе приняты все необходимые меры в паводковый период

Подготовка к паводковому периоду 2024 года проведена в соответствии с республиканской дорожной картой противопаводковых мероприятий 2023 года и областным планом инженерных работ. Всего по области на территории 20 населенных пунктов выполнено около 90 мероприятий. Возведено и укреплено около 8 км защитных дамб и валов, проведена санация 45 км паводкоопасных участков русла рек, построено и отремонтировано 11 км водоотводных каналов, очищено 18 км дренажных и водоотводных систем, увеличена пропускная способность на 66 участках автомобильных дорог, произведен ремонт 54 водохозяйственных объектов, сообщил заместитель акима Карагандинской области Бауыржан Асанов.

По его словам, были приняты все необходимые меры. Также дополнительно заготовлено 3765 тонн горюче-смазочных материалов, 171 тонна продуктов питания, 64 тыс. тонн инертного материала, 189 тыс. штук мешков. С территории населенных пунктов области вывезено более 2 млн 600 тыс. м3 снега. Создано 45 км водоотводных траншей, очищено 155 км каналов и канав, 4635 единиц водопропускных труб и 441 мост.

В Карагандинской области со следующей недели начнутся выплаты пострадавшим от паводков

Как отметил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов, в настоящее время активно работает комиссия по подсчету нанесенного ущерба. Завершается техническое обследование домов аккредитованной организацией.

"Со следующей недели мы приступим к выплатам. Кроме того, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 МРП", – сказал спикер на площадке СЦК.

По его словам, основной пик паводка на реках Нура и Шерубай-Нура прошел с 29 по 31 марта, где произошло подтопление 41 жилого дома в 4-х селах: 23 случая, связанные с переливами, и 20 случаев, связанных с угрозой подтопления в населенных пунктах.

Минобороны РК: Военные летчики выполнили более 300 вылетов в зоны паводков

По словам официального представителя Министерства обороны РК Руслана Жангулина, всего в период с 27 марта по 6 апреля задействованы личного состава ВС РК более 2 тыс. человек, 105 единиц военной техники, 15 вертолетов, а также 4 самолета. Личным составом ВС РК эвакуировали более 2 тыс. человек, из них 625 детей. Совершено 296 вылетов на вертолетах и 7 на самолетах.

Также перевезено 79 тыс. кг гуманитарного груза. Осуществлена эвакуация людей из зон затопления в Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской, Абайской областях.

Пострадавшим оказывается помощь из государственного материального резерва

Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП "Резерв" работают круглосуточно, рассматривают заявки акиматов и направляют запрашиваемые товары. В соответствии с номенклатурой государственного материального резерва на складах в резерве хранятся продукты питания, товары для ликвидации чрезвычайных ситуаций – специальная и автомобильная техника, палатки, постельные принадлежности и другие товары необходимые для жизнеобеспечения населения, сообщил заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Руслан Ормагамбетов.

Для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей из государственного материального резерва по состоянию на 7 апреля 2024 года разбронирована 51 единица специальной и автомобильной техники (экскаваторы, автомобиль вахтовый, грязевые помпы, автосамосвалы), палатки и постельные принадлежности на 15 тысяч 400 человек на сумму порядка 1 474 млн тенге.

В Западном Казахстане эвакуировали 7039 человек, из них 3538 детей

С 1 апреля в ЗКО было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком. Сейчас опасность еще не миновала. Продолжаются аварийно-спасательные работы, а также по предупреждению паводков. На сегодняшний день по области эвакуировали 7039 человек, из них 3538 детей. По области работает 161 эвакуационный пункт, где размещено более тысячи человек. Остальные поселились у родственников. Об этом сообщил старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО, лейтенант гражданской защиты Нуржан Толеуш.

Без транспортного сообщения по области остаются 10 населенных пунктов. В них есть запасы продовольствия. На сегодняшний день уложено более 200 тысяч мешков с песком. В работах задействованы более 1900 человек личного состава, 365 единиц техники,76 мотопомп.

В Костанайской области спасли более 7 тысяч человек

В регионе продолжается борьба с природной стихией. С 25 марта спасатели ведут работы в Аркалыкском, Жангельдинском, Тургайском районах. В настоящее время работают в Карабалыкском, Федоровском, Аулиекольском, Костанайском районах. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов.

По городу Костанай объявлено чрезвычайное положение. Это связано с тем, что уровень воды в реке Тобол и ее окрестностях повысился. После того, как появилась информация, что есть риск подтопления близлежащих дачных сообществ, со вчерашнего дня начались работы по спасению людей, живущих в этом районе.

"Количество подтопленных домов – 243, дворовых зон – 406, мест предпринимательства – 19. С первого дня с начала спасательных работ спасли более 7 тысяч человек. За вчерашние сутки спасли 172 человека, в том числе 44 ребенка. Берем на контроль Костанайский район и город Рудный. Это потому, что река Тобол поднялась. В местах временного размещения находятся более 700 человек, 274 ребенка. В спасательных работах принимают участие 2500 человек личного состава. Имеется 393 единицы техники, 142 мотопомпы", – сказал спикер.

Министерство просвещения РК: Обучение в 80 организациях образования ведется в онлайн-формате

Представители министерства работают в составе республиканского и региональных оперативных штабов. Согласно оперативной информации, сегодня обучение в 80 организациях образования ведется в онлайн-формате. В том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них пребывают 7255 эвакуированных детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мереке Нурмуханова в ходе брифинга в СЦК.

"В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink. Также по поручению министра с 6 апреля начался прием детей из пострадавших регионов в 11 детских оздоровительных центров. Здесь параллельно организуется процесс обучения. В первый день приема детский оздоровительный центр "Жасдаурен" в Акмолинской области принял более 80 детей", – сказала спикер.

По последним данным от МЧС, по республике остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территории, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог.