600 человек вернулись из эвакуационных пунктов на юг Костанайской области

Пострадавшие от паводка на юге Костанайской области возвращаются домой. Об этом на брифинге в Республиканском информационном штабе рассказал заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, более 600 человек, проживавших в эвакуационных пунктах в селе Торгай, вернулись в свои села. Все эвакуационные пункты здесь уже закрыли.

Арман Абенов добавил, что из зон подтопления талыми водами эвакуировали 9099 человек. Население полностью обеспечено продуктами питания и медикаментами.

"Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 686 семьям на сумму 126,6 млн тенге". Арман Абенов

Кроме того, отмечено, что паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга.

"Сброс воды из Каратамарского водохранилища снижен до 900 м3/сек., также отмечается снижение притока до 1382,5 м3/сек. Всего по области за период паводка откачано более 850 тыс. м3 воды, уложено более 98 тыс. мешкотары, отсыпано более 7,5 тыс. тонн инертных материалов. Задействовано 423 единицы техники, 136 мотопомп, 27 плавательных средства, 4 воздушных судна". Арман Абенов

Материал по теме Заявление по основным дамбам и плотинам после большой воды сделали в Костанайской области

Ранее в областном акимате заявили, что ни одна основная дамба или плотина не были разрушены.