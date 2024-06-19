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Хищения на 15 млрд тенге выявили в сфере образования

Антикор , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:44 Фото: Zakon.kz/Eлисеева Екатерина
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 19 июня на брифинге рассказал, что ведомство выявило систематические коррупционные нарушениях в сфере образования и зарегистрировало 229 уголовных дел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, продолжается работа по пресечению системных фактов коррупции в сфере образования.

"Всего с начала 2023 года зарегистрировано 229 уголовных дел в данной сфере. Ущерб по ним составил более 15 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетысу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы. В совершении преступлений изоблечены 317 лиц, из них 144 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания", – озвучил Данияр Бигайдаров.

Он сообщил, что антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела образования Шалкарского района.

"Он подозревается в получении через директора районного общеобразовательной школы взятки в общей сумме 18,5 миллионов тенге от руководителей подведомственных организаций за общее покровительство по службе. С санкции суда руководитель отдела образования и директор районной школы заключены под стражу", – дополнил представитель Антикора.

15 марта 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали о запуске пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге.

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