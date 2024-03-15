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В Казахстане запустили пилотные проекты по "окрашиванию денег" при освоении бюджета

В Казахстане запустили пилотные проекты по &quot;окрашиванию денег&quot; при освоении бюджета, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:43 Фото: Антикор
В Антикоррупционной службе рассказали о запуске пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Внедрение механизма "окрашивания денег" в процессах освоения бюджетных средств было заложено в Концепции антикоррупционной политики, утвержденной Указом президента РК.

Механизм будет реализован на основании платформы "цифрового тенге", которая внедряется Национальным банком во взаимодействии с Казначейством Министерства финансов.

"Безусловно, цифровой тенге – это важный, прогрессивный инструмент по недопущению хищений. Его внедрение позволит обеспечить эффективное, целевое использование бюджетных средств. Это и является нашей с вами основной задачей", – отметил председатель Агентства Асхат Жумагали.

Для реализации пилотного внедрения "окрашивания денег" определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер – строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.

Пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО "КазАгроФинанс".

Участники совещания обсудили детальные вопросы проектов, технические аспекты работы платформы и возможности отслеживания "окрашенных денег", а также определили конкретных исполнителей и сроки каждого этапа.

По итогам мероприятия утверждена Дорожная карта. Антикоррупционная служба заверила, что будет регулярно информировать о ходе реализации проекта.

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