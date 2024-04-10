Что нужно сделать пострадавшим от паводка: опубликованы правила

Пресс-служба правительства Казахстана опубликовала правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщает Zakon.kz.

Постановление правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1358

Алгоритм

1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.

В случае невозможности личного обращения пострадавшего с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.

К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества, пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.

2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.

3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.

4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.

5. После вынесения заключения оценщиком в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.

6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

"Для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов и придворовых территорий", – уточнили специалисты.

Фото: primeminister.kz

Также отмечено:

"Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости".

По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, из зон подтопления уже эвакуировали 96 тысяч человек, часть из них – 7605 человек, в том числе 3474 ребенка, – находятся в пунктах временного размещения.