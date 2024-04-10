Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау

Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил ход проводимых работ и меры по исполнению поручений главы государства в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

В регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр в ходе облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрены Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону г. Атырау. Главой правительства даны поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.

Фото: primeminister.kz

Осмотрев возведенные дамбы, Бектенов поручил не сбавлять темпов работы, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни, здоровья и имущества жителей.

"На данный момент ситуация в Актобе, Костанае, Кульсары стабилизируется. Пик паводка начинается в Петропавловске, где в зону подтопления попадают в основном садоводческие товарищества. Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык. Большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау. Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 м и будет повышаться с каждым днем. Опасная отметка – 8,5 м". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. В данное время главная задача, по словам Бектенова, – защитить Уральск и Атырау. Для этого привлечены силы акиматов, МЧС, Минобороны и Нацгвардии, спецтехника. Большую помощь оказывают волонтеры.

"В целях обеспечения безопасности наших граждан акимам Западно-Казахстанской и Атырауской областей мною поручено в случае необходимости прибегнуть к принудительной эвакуации жителей, отказывающихся покидать дома, находящиеся в зоне подтопления. При этом все пустующие дома будут находиться под круглосуточной охраной полиции", – подчеркнул Бектенов.

Кроме того, глава правительства на фоне запросов жителей поручил акиматам провести работу по разъяснению алгоритма возмещения ущерба от паводков.

Фото: primeminister.kz

"Время наступления паводков в областях различается. У некоторых жителей вызывает обеспокоенность срок подачи заявления. Нужно принимать заявления, несмотря ни на какие временные ограничения. Как я уже говорил, бюрократических вопросов не должно быть". Олжас Бектенов

Ранее сообщалось, что в ЗКО прибыли большегрузные фуры с гуманитарной помощью из Кыргызстана. Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.