Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В ЗКО прибыли большегрузные фуры с гуманитарной помощью из Кыргызстана

В ЗКО прибыла гумпомощь из братского Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:21 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Сегодня в Уральск прибыли 4 большегрузных фуры с гуманитарной помощью, отправленной из Кыргызстана. Колонну фур сопровождал министр ЧС братской страны, подполковник Замирбек Нарчаев.

К прибывшим с теплыми словами благодарности обратился заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

"Сегодня к нам с помощью прибыли наши соседи, родственные души, братья навсегда. Республика Кыргызстан проявила инициативу и оказала нам поддержку в этот трудный для нас час беды. От имени всех жителей области выражаю огромную благодарность возглавившему делегацию подполковнику Замирбеку Нарчаеву, всем прибывшим с грузом гражданам, водителям грузовиков. Преодолев нелегких 3000 км, вы оказали нам неоценимую поддержку. Сегодня последний день священного Рамазана. Завтра Ораза айт. И это символично, что именно в эти дни вы прибыли к нам", – отметил Бакытжан Нарымбетов.

В завершении своей речи он вручил руководителю делегации Нарчаеву от имени всех жителей области священный символ – домбру с надписью "Тысячи благодарностей кыргызскому народу от западноказахстанцев".

В ЗКО прибыла гумпомощь из братского Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:21

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

К собравшимся с приветственной речью обратился депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан. Он выразил искреннюю благодарность кыргызской стране за оказанную поддержку.

В ЗКО прибыла гумпомощь из братского Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:21

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отметил в своей речи, что, преодолев непростое расстояние от Киргизии до Западного Казахстана, они доказали свою вечную дружбу и братство.

В ЗКО прибыла гумпомощь из братского Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:21

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С ответной речью выступил министр ЧС Республики Кыргызстан, подполковник Замирбек Нарчаев.

"Кыргызский народ, узнав о трудностях в соседней стране в связи с природными катаклизмами, принял решение поддержать казахский народ и в считанные часы собрал гуманитарную помощь: продукты питания, напитки, постельные принадлежности и другое, что необходимо в быту. Мы привезли 300 тонн груза. Западно-Казахстанской области выделено 80 тонн. Прибыли сюда к вам, исполняя поручение нашего президента и поддержать вас в трудную минуту", – сказал Замирбек Нарчаев.

В завершении церемонии аксакал Канат Оразгалиев дал собравшимся свое благословение – бата.

В ЗКО прибыла гумпомощь из братского Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:21

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Лилия Сисенбаева

Читайте также

Более трех тысяч военнослужащих помогают казахстанцам предотвратить паводки
Более трех тысяч военнослужащих помогают казахстанцам предотвратить паводки
ДУМК показало, сколько человек пришло на айт-намаз в главную мечеть Казахстана
ДУМК показало, сколько человек пришло на айт-намаз в главную мечеть Казахстана
Сколько казахстанцев трудятся на вредных производствах
Сколько казахстанцев работает на вредных производствах
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область Казахстан Кыргызстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: