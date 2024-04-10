В ЗКО прибыли большегрузные фуры с гуманитарной помощью из Кыргызстана

Сегодня в Уральск прибыли 4 большегрузных фуры с гуманитарной помощью, отправленной из Кыргызстана. Колонну фур сопровождал министр ЧС братской страны, подполковник Замирбек Нарчаев.

К прибывшим с теплыми словами благодарности обратился заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

"Сегодня к нам с помощью прибыли наши соседи, родственные души, братья навсегда. Республика Кыргызстан проявила инициативу и оказала нам поддержку в этот трудный для нас час беды. От имени всех жителей области выражаю огромную благодарность возглавившему делегацию подполковнику Замирбеку Нарчаеву, всем прибывшим с грузом гражданам, водителям грузовиков. Преодолев нелегких 3000 км, вы оказали нам неоценимую поддержку. Сегодня последний день священного Рамазана. Завтра Ораза айт. И это символично, что именно в эти дни вы прибыли к нам", – отметил Бакытжан Нарымбетов.

В завершении своей речи он вручил руководителю делегации Нарчаеву от имени всех жителей области священный символ – домбру с надписью "Тысячи благодарностей кыргызскому народу от западноказахстанцев".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

К собравшимся с приветственной речью обратился депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан. Он выразил искреннюю благодарность кыргызской стране за оказанную поддержку.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отметил в своей речи, что, преодолев непростое расстояние от Киргизии до Западного Казахстана, они доказали свою вечную дружбу и братство.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С ответной речью выступил министр ЧС Республики Кыргызстан, подполковник Замирбек Нарчаев.

"Кыргызский народ, узнав о трудностях в соседней стране в связи с природными катаклизмами, принял решение поддержать казахский народ и в считанные часы собрал гуманитарную помощь: продукты питания, напитки, постельные принадлежности и другое, что необходимо в быту. Мы привезли 300 тонн груза. Западно-Казахстанской области выделено 80 тонн. Прибыли сюда к вам, исполняя поручение нашего президента и поддержать вас в трудную минуту", – сказал Замирбек Нарчаев.

В завершении церемонии аксакал Канат Оразгалиев дал собравшимся свое благословение – бата.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Лилия Сисенбаева