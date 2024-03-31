Необходимо начать оценку нанесенного стихией ущерба – Бектенов о паводках в Казахстане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Zakon.kz.

Главная задача штаба – координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан, говорится на сайте правительства.

Руководитель штаба – премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель руководителя – вице-премьер Канат Бозумбаев. В состав штаба вошли руководство Администрации президента, руководители центральных и местных исполнительных органов.

На заседании отчитались министры и акимы регионов.

"Из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5456 человек. На контроле восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна", – говорится в отчете по итогам заседания.

Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище. Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации.

"При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств".

На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

"Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", — заключил по окончании заседания Олжас Бектенов.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

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