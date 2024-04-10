Акция "Таза Қазақстан" проходит в Шымкенте

Накануне по поручению главы государства в регионах стартовала акция "Таза Қазақстан". В связи с этим город Шымкент активно начал работы по озеленению, сообщает Zakon.kz.

10 апреля в рамках данной акции на ряде улиц Шымкента проведены работы по озеленению и уборке, уходу за деревьями. Основная цель этой инициативы – привлечение внимания общественности к важным вопросам защиты окружающей среды и проблемам экологии.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Все городские учреждения активно приступили к уборке. Во всех районах мегаполиса ведутся работы по благоустройству и озеленению, очистке и уборке территории. Ежедневно в каждом районе к санитарным работам привлекается до 200-300 рабочих и десятки единиц техники. В рамках акции коммунальными учреждениями проводятся работы по мойке остановок, очистке памятников, побелке, рыхлению деревьев, озеленению.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"В связи с экологической акцией "Таза Қазақстан" сейчас ведутся работы по озеленению Туранского района. На улице Малкарова ведется посадка газона на 10 тыс. кв. м, подготовка земли под газон на Темирланском шоссе. Также стригут газоны и и убирают сорняки. Я считаю долг каждого гражданина – заниматься озеленением и уборкой в нашем городе. Приглашаю жителей города принять участие в акции. Давайте сохраним чистоту, посадим деревья, цветочные саженцы в каждом дворе и обеспечим наш город свежим воздухом. Чистота – основа здоровья", – рассказал Максат Курманбайулы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В соответствии с поручением главы государства план мероприятий на ближайшие пять недель, проводимых в рамках акции "Таза Қазақстан", был проработан акимом города Габитом Сыздыкбековым и даны соответствующие поручения ответственным лицам. В рамках акции в течение пяти недель жители города, общественники, сотрудники организации и предприятия будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов. Каждая неделя были посвящена определенной тематике, такие как "Таза өлке", "Киелі мекен", "Жасыл аймақ", "Өнегелі ұрпақ", "Мөлдір бұлақ", в рамках которой проводится уборка архитектурно-культурных объектов, фонтанов, зон отдыха.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По плану акимата города к 2025 году в Шымкенте планируется возвести 23 сквера и 4 парка. Новые парки и скверы будут не только радовать жителей, но и дарить свежий воздух и хорошее настроение.