Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Шымкенте

В Шымкенте продолжается республиканская акция "Таза Қазақстан". Во всех районах города проводятся комплексные мероприятия по уборке городских территорий, сообщает Zakon.kz.

Начавшаяся в Абайском и Аль-Фарабийском районах города акция продолжилась в Енбекшинском районе. Участники мероприятия убирали улицы Сайрамскую и Безделева. Жители района вместе с сотрудниками коммунальных учреждений подстригли кустарники, очистили тротуары, убрали камни с обочин и подмели улицы. Всего приняли участие около 100 человек, было задействовано девять единиц техники.

По словам заместителя акима района Досалы Амангельдиева, в целом на уборке территории района было задействовано 60 единиц техники.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На территории Каратауского района также были проведены мероприятия в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

На Аллее Астаны проведены санитарные работы по стрижке кустарников, прополке травы, в них были задействованы работники коммунального учреждения и 15 единиц техники.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По словам заместителя акима района Азамата Парманова, в мероприятии приняли активное участие представители районного Совета ветеранов, молодежных организаций, жители города. На данной территории около 150 человек внесли свой вклад в акцию по уборке.

Прибрались шымкентцы и на мемориале "Қасірет" в Каратауском районе. Здесь были проведены работы по побелке деревьев, покраске скамеек, ремонту лестниц. В экологической акции кроме жителей района и активной молодежи приняли участие сотрудники городского Музея жертв политических репрессий, работники акимата Каратауского района и коммунальных учреждений.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Директор городского Музея жертв политических репрессий Мария Аскарова отметила, что сегодняшнее мероприятие было организовано в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. 31 мая сюда придут жители, гости города, потомки жертв политических репрессий. Теперь мемориал "Қасірет" готов принять гостей.

Мероприятие, подающее пример молодому поколению и призывающее к чистоте, будет продолжено дальше.