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Снег, дожди и пыльная буря: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 20:27 Фото: pixabay
В 12 областях на 11 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем – дождь.

На западе, юге Улытауской области ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем – дождь. Ночью и утром на западе, востоке области – туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане временами ожидается дождь. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере, западе, в центре, днем на востоке области ожидается дождь. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. В Актобе ночью ожидается дождь. Ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на востоке области – туман. Ветер северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег).

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде в конце дня ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем 15-20 м/с.

Днем на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юге, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, юго-западе Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15 м/с.

В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки, на севере области – небольшие осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области – небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода 11 апреля 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Елена Беляева
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