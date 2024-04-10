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В Астане вновь осадки, в Алматы и Шымкенте – тепло до +23°С: прогноз погоды на 11 апреля

В Астане вновь осадки, в Алматы и Шымкенте – тепло до +23°С: прогноз погоды на 11 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:05 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в четверг, 11 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице вновь ожидаются осадки, в двух крупнейших мегаполисах страны – тепло до +23°С:

  • в Астане – переменная облачность, ночью – осадки, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер северных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23 тепла.

Также синоптики отметили, что атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди.

"На севере, востоке, в центре прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере – гололед, на юге, юго-востоке – грозы, на юго-западе – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие трое суток – с 11 по 13 апреля 2024 года – ожидаются сильные осадки и похолодание. Подробности здесь.

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Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
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