В Астане вновь осадки, в Алматы и Шымкенте – тепло до +23°С: прогноз погоды на 11 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в четверг, 11 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице вновь ожидаются осадки, в двух крупнейших мегаполисах страны – тепло до +23°С:

в Астане – переменная облачность, ночью – осадки, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер северных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С;

– переменная облачность, ночью – осадки, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер северных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С; в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23 тепла.

Также синоптики отметили, что атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди.

"На севере, востоке, в центре прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере – гололед, на юге, юго-востоке – грозы, на юго-западе – пыльная буря". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие трое суток – с 11 по 13 апреля 2024 года – ожидаются сильные осадки и похолодание. Подробности здесь.