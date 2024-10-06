Снег, дождь и пыльная буря: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 7 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохранится высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохранится пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.



На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



На западе, юго-востоке Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на востоке, в центре области – гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в предгорных районах области – гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, в южной половине области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября.