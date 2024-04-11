Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи

В Астане 11 апреля 2024 года на девятом судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, адвокат Ерлан Газымжанов потребовал отвод судьи Айжан Кульбаевой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам адвоката, оглашение показаний свидетеля может производиться в суде только в случае, если выяснено, что они действительно не могут явиться в суд.

"Как я понял, мы их не допросили в суде по той причине, что прокурор ограничился и сказал, что согласен их показания оглашать. В связи с этим прошу не оглашать показания недопрошенных свидетелей в суде. У нас не было возможности их допросить", – заявил Ерлан Газымжанов.

Суд отклонил возражения стороны защиты.

"Поскольку сторона защиты вводит всех участников процесса в заблуждение", – объяснила судья Айжан Кульбаева.

Следом Ерлан Газымжанов заявил в адрес судьи отвод.

"Согласно ст. 650 Уголовно-процессуального кодекса, имеются вопросы права, которые рассматриваются в отсутствии присяжных заседателей и в их компетенцию не входят. Учитывая, что судебный процесс транслируется онлайн, по телеканалам показывается...", – заявила судья Айжан Кульбаева.

Присяжных заседателей удалили из зала суда, а трансляция прервалась в 10:10.

10 апреля судья Айжан Кульбаева сообщила, что решено вывести из зала представителей СМИ за неуважение к суду.