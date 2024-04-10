СМИ удалили из зала суда по делу Бишимбаева

В Астане 10 апреля продолжился суд по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В начале процесса судья Айжан Кульбаева сообщила, что решено вывести из зала представителей СМИ за неуважение к суду, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, СМИ на предыдущем процессе сняли на видео лица присяжных заседателей, что изначально было запрещено. Кадры в итоге распространили по соцсетям.

Судья перед началом судебного заседания поинтересовалась, есть ли у присяжных заявление о давлении на них. Присяжные заявили, что такого заявления не имеется.

"В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, неподчинение распоряжениям председательствующего может повлечь соответствующую ответственность. Вместе с тем, присутствующим судом было доведено, что в целях исключения непроцессуального контакта с присяжными заседателями, а также учитывая большой общественный резонанс по настоящему делу и трансляцию его в соцсетях, и прежде всего в интересах правосудия, СМИ были запрещены фото и видео съемка присяжных заседателей. А также были предупреждены о том, что если эти требования не будут соблюдаться, и в случае появления в соцсетях фотографий или каких-либо съемок из зала судебного заседания, где изображены присяжные заседатели, судом будут приняты соответствующие меры. Суд также постановляет обязать СМИ и соцсети удалить фото и видео с изображением присяжных заседателей", – сказала она.

По словам судьи, суд считает необходимым провести проверку для установления лиц, распространивших фото и видео присяжных, для привлечения их к соответствующей ответственности за проявление неуважения к суду.

"До получения результатов проверки в целях обеспечения объективного и надлежащего рассмотрения данного уголовного дела суд считает необходимым удалить из зала судебного заседания все СМИ", – заявила судья Айжан Кульбаева.

12 марта суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных

27 марта в Астане отобрали присяжных по делу Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. В состав присяжных заседателей тогда были отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные.

В этот же день началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

Также на суде выступил свидетель Дамир Меирбеков. Он рассказал, что происходило в ту ночь в ресторане Bau.

Судмедэксперт Тахир Халимназаров рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.