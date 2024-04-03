Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция

3 апреля 2024 года в Астане продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой. Суд продолжит заслушивание его версии произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

Их обвиняют:

Куандыка Бишимбаева – по двум статья УК РК – "Убийство" и "Истязание";

Бахытжана Байжанова – по статье УК РК "Укрывательство преступления".

Сегодня экс-министр продолжает давать показания.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

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11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию. Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Дело рассматривает суд присяжных.

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Во время второго судебного заседания 29 марта брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. На третьем заседании давал показания Куандык Бишимбаев, который попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой и заявил, что он "перед Всевышним готов ответить".