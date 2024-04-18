Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление

Сегодня, 18 апреля 2024 года, в Астане на судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева председательствующий судья Айжан Кульбаева сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Сначала судья объявила перерыв до 10:00 22 апреля, а затем обратилась к участникам процесса.

"Хочу участников процесса известить о том, что судебное следствие фактически подходит к концу. Все дополнения к судебному следствию прошу предоставить 22-23 апреля, чтобы у суда была возможность предоставить сторонам время для подготовки к судебным прениям. Если у вас будут какие-то дополнения к судебному следствию, пожалуйста, предоставляйте 22-23 апреля. Все, перерыв", – резюмировала Айжан Кульбаева.

Напомним, Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Материал по теме Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.