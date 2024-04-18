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Законодательство РК

Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление

Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 17:04 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Сегодня, 18 апреля 2024 года, в Астане на судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева председательствующий судья Айжан Кульбаева сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Сначала судья объявила перерыв до 10:00 22 апреля, а затем обратилась к участникам процесса.

"Хочу участников процесса известить о том, что судебное следствие фактически подходит к концу. Все дополнения к судебному следствию прошу предоставить 22-23 апреля, чтобы у суда была возможность предоставить сторонам время для подготовки к судебным прениям. Если у вас будут какие-то дополнения к судебному следствию, пожалуйста, предоставляйте 22-23 апреля. Все, перерыв", – резюмировала Айжан Кульбаева.

Напомним, Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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