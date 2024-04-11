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Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением

Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:25 Фото: пресс-служба Верховного суда РК
Судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров 9 апреля 2024 года выступал в суде по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Тогда он объяснил присяжным и участникам процесса характер травм погибшей Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев восхитил профессионализм специалиста во время дачи показаний.

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И уже 10 апреля 2024 года Халимназаров завел страницу в Instagram. Опубликовав свой первый пост, он выразил благодарность за поддержку.

"Дорогие мои подписчики! Хотел выразить огромную благодарность за поддержку и добрые пожелания. Мне очень дороги ваши отзывы обо мне и оценка моих профессиональных качеств. Вчерашний день стоил того, что я 33 года посвятил своей любимой профессии!"Тахир Халимназаров

На страницу эксперта уже подписались более 15 тысяч человек.

Комментаторы продолжают выражать признательность и отмечают, что Халимназаров "подарил казахстанцам надежду на справедливость".

В Астане сегодня, 11 апреля 2024 года, проходит девятое судебное заседание. Его можно посмотреть по ссылке.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

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