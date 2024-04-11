Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Казахстанцев восхитил профессионализм специалиста во время дачи показаний.
И уже 10 апреля 2024 года Халимназаров завел страницу в Instagram. Опубликовав свой первый пост, он выразил благодарность за поддержку.
"Дорогие мои подписчики! Хотел выразить огромную благодарность за поддержку и добрые пожелания. Мне очень дороги ваши отзывы обо мне и оценка моих профессиональных качеств. Вчерашний день стоил того, что я 33 года посвятил своей любимой профессии!"Тахир Халимназаров
На страницу эксперта уже подписались более 15 тысяч человек.
Комментаторы продолжают выражать признательность и отмечают, что Халимназаров "подарил казахстанцам надежду на справедливость".
В Астане сегодня, 11 апреля 2024 года, проходит девятое судебное заседание. Его можно посмотреть по ссылке.
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.