Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением

Судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров 9 апреля 2024 года выступал в суде по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Тогда он объяснил присяжным и участникам процесса характер травм погибшей Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев восхитил профессионализм специалиста во время дачи показаний.

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И уже 10 апреля 2024 года Халимназаров завел страницу в Instagram. Опубликовав свой первый пост, он выразил благодарность за поддержку.

"Дорогие мои подписчики! Хотел выразить огромную благодарность за поддержку и добрые пожелания. Мне очень дороги ваши отзывы обо мне и оценка моих профессиональных качеств. Вчерашний день стоил того, что я 33 года посвятил своей любимой профессии!" Тахир Халимназаров

На страницу эксперта уже подписались более 15 тысяч человек.

Комментаторы продолжают выражать признательность и отмечают, что Халимназаров "подарил казахстанцам надежду на справедливость".

В Астане сегодня, 11 апреля 2024 года, проходит девятое судебное заседание. Его можно посмотреть по ссылке.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.