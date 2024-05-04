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Законодательство РК

Судебные прения по делу Бишимбаева – трансляция 4 мая

Судебные прения по делу Бишимбаева – трансляция 4 мая, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 09:33 Фото: пресс-служба Верховного суда РК
В Астане 4 мая 2024 года продолжается судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Вчера, 3 мая 2024 года, в суде проходили прения сторон.

Тогда адвокат Ерлан Газымжанов выступил в суде, но получил несколько замечаний от судьи. После он продолжил свое выступление, заявив, что у Бишимбаева не было выгоды убивать Нукенову. По его словам, в обвинительном акте также нет ответа на этот вопрос.

После выступила защитник Бишимбаева – Лейла Рамазанова.

Альмира Нурлыбекова выступление, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 09:33

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой. По ее словам, Всевышний уготовил их семье и семье Салтанат огромное испытание.

Кроме того, защитник Бахытжана Байжанова озвучил свою позицию на прениях. Адвокат Газиз Ынтыкбаев отметил, что его подсудимый оказался в эпицентре трагических событий не по своей воле.

Сам же Куандык Бишимбаев заявил, что никак не может взять на себя ответственность за то, что у него был умысел убить Салтанат Нукенову.

Первая часть судебного заседания за 4 мая 2024 года

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Анастасия Московчук
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