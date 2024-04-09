Шансы очень маленькие: судмедэксперт рассказал, могла ли выжить Салтанат Нукенова

В Астане продолжается процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Сегодня выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров и подруга погибшей Аида Ахмедина, передает Zakon.kz.

Тахир Халимназаров для своего выступления использовал манекен. На нем он, с помощью красного и синего маркеров, показал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

"Вот я тут отметил точки, области повреждения, которые были установлены и описаны при исследовании трупа экспертами, проводившими первичную экспертизу. Это все вместе в совокупности является травмой головы, туда входит область лица и черепа. Синие – это кровоподтеки. Красные – ссадины. В заключении эксперта и при исследовании трупа был установлен судебно-медицинский диагноз – "повреждения, которые привели к повреждению головного мозга". Причина смерти – это все травмы вместе, они взаимодополняют друг друга. Также в этих областях субарахноидальная гематома – она обнаружены на мозжечке, стволовой части головного мозга и обнаружен травматический отек, сдавление головного мозга этой гематомой. Все это квалифицируется как тяжкий вред и эти травмы стали причиной смерти. Это все в совокупности... Объем гематомы 230 мл. Это смертельно", – сказал эксперт.

По его словам, человек, будучи в сознании, такие травмы головы не получает, так как при случайном падении он рефлекторно защищает голову.



"Бывают случаи, когда травма сопровождается только субдуральной гематомой – при своевременном оказании помощи врачи делают трепанацию, удаляют жидкость, останавливают кровотечение и спасают. Но в данном случае у нас более сложный комплекс. Шансы очень маленькие, скорее всего, были, но это маловероятно", – добавил он.

Тахир Халимназаров также сообщил, что смерть Салтанат Нукеновой наступила спустя 6-8 часов с момента причинения повреждений.







Судмедэксперт добавил, что "травмы головы могли быть образованы в результате ударов" и что на теле Салтанат были обнаружены "признаки удушения".

"На трупе были обнаружены две овальные ссадины на шее, небольшие, были обнаружены таких же форм кровоподтеки. Кровоизлияния в глаз, под легочной плеврой, в области мышц, это все в совокупности свидетельствует о факте сдавления шеи. Это входит в перечень для подтверждения механической асфиксии", – пояснил эксперт.

Он сообщил суду, что в таком состоянии маловероятно, что Салтанат могла звать на помощь. Он также рассказал, могли ли эти травмы сопровождаться хрипом.

"Здесь эта травма и явление асфиксии, несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью – это характерно для этого. При развитии острой дыхательной недостаточности нарушается дыхание, и оно может восприниматься как храп – но это не храп спящего человека. Храп спящего – это регулярный спокойный храп, для этого даже не надо познаний в медицине, любой человек поймет, что этот человек спит. А когда такой храп – он задыхается, ему воздуха не хватает. Это хрипы – нельзя говорить, что это храп, хрипит человек. Агонировать он может шесть-восемь часов, это индивидуально", – указал судмедэксперт.

Внес он и ясность в эпизод с унитазом. Бишимбаев не раз в суде говорил, что Салтанат падала и билась об унитаз и отсюда у нее такие травмы.

"Поверьте, человек в сознании, без рук упасть и нос разбить – ну это не рассматривается. Когда травмирующий предмет имеет такие четкие грани, да, это называется следообразующий отпечаток травмирующего предмета. Например, когда кастетом ударили, он имеет форму. Или углы, края. От унитаза характерные наружные кровопотеки могут остаться, но оскольчатый перелом... Вы же представляете, унитаз не на полу, он выступ имеет и этот промежуток для человека, который стоит, это не такое расстояние, чтобы тело ускорилось, чтобы так ударилось. Этой высоты недостаточно, чтобы получилась кинетическая энергия, чтобы получить такую серьезную травму", – подчеркнул Тахир Халимназаров.

Вместе с тем сегодня суд допросил подругу Салтанат – Аиду Ахмедину. Она рассказала, что происходило вечером, накануне ее смерти, а также сообщила, как себя чувствовала Салтанат в отношениях с Бишимбаевым.

"В августе 2022 года позвонила Салтанат. Я была в Павлодаре, она сказала, что к ней пару дней назад приходила девушка на консультацию, в ходе которой призналась, что ей на самом деле не нужна консультация и ее попросил друг прийти, чтобы сказать, что он в нее влюблен безумно. Она попросила сходить с ним на свидание. На что Салтанат отказалась. Потом уже в начале сентября я приехала из Павлодара, мы с ней встретились, и тогда она рассказала, что она сходила на встречу с этим парнем, про которого она говорила. Как раз мы собирались уходить и позвонил Куандык, приехал, мы познакомились, прогулялись, и уже они отвезли нас домой", – рассказала она.

С ее слов, их отношения развивались стремительно и уже 16-17 октября в группу в мессенджере WhatsApp их общая подруга скинула скриншот, где Салтанат была с кольцом.

"Мы начали спрашивать, что это. Она сказала: "Он мне сделал предложение" и мы начали ее поздравлять. Была активная подготовка к свадьбе, сама свадьба, кудалык, вот эти события. В декабре была свадьба. После свадьбы Салтанат немножко так пропала, но мы все с пониманием к этому отнеслись, потому что только вышла замуж, первый год совместной жизни... В начале лета мы как-то пересеклись пару раз, потом я с ней не виделась, вплоть до 8 ноября. Но мы общались по телефону. И где-то к концу августа она мне позвонила, на тот момент она была у тети в Павлодаре и сказала, что уже окончательно ушла от него, что поставила жирную точку, что невозможно так жить. "Я живу как будто с надзирателем. Не так посмотрела, не так сказала", – рассказала Салтанат, и что он регулярно поднимает на нее руку... Говорила, что часто за волосы хватает, что у нее три волосинки осталось, что у нее клочьями выпадают волосы", – отметила свидетель.

По ее словам, в следующий раз Салтанат позвонила ей после 8 марта.

"Она позвонила мне и тогда первый раз сказала, что они начали ссориться. Я спросила причину – она говорит, что он не ходит на работу и постоянно 24/7 с ней. Всю энергию из-за того, что он не работает, направляет на нее – хочет постоянно разговаривать, не дает спать ночами, что сам может не спать сутками. Говорила, что при малейших ссорах он выкидывает ее подарки. До нового года он дарил часы дорогие и несколько раз их выкидывал в окно, потом они их искали. Последний раз, когда он их выкинул, они их так и не нашли", – сказала Ахмедина.

Также на суде выступил свидетель Дамир Меирбеков. Он рассказал, что происходило в ту ночь в ресторане Bau.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.



